Za nami powitanie lata z Cemex w Cementowni Chełm. Było zabawowo i naukowo. Zobacz zdjęcia

– Wiemy, że nasza cementownia ma duże znaczenie dla Chełma i sąsiadujących z nim gmin. W zakładzie pracują mieszkańcy miasta i okolic. Wiele lokalnych firm świadczy usługi na rzecz cementowni lub korzysta z wytwarzanych przez nią produktów. Na co dzień współpracujemy też z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Wszystko to sprawia, że przywiązujemy wagę do dobrych, sąsiedzkich relacji, a Dzień Otwarty to dobra okazja do tego, by okoliczni mieszkańcy mogli lepiej poznać cementownię i z bliska zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny naszych cementów i jak działają innowacyjne rozwiązania z zakresu obszaru ochrony środowiska, dzięki którym produkcja w zakładzie jest bardziej zrównoważona – mówi Tadeusz Radzięciak, Członek Zarządu Cemex Polska, Dyrektor Cementowni Chełm. – Cieszymy się, że w tym roku mogliśmy świętować początek lata w towarzystwie tak wielu chełmian i chełmianek, a samo wydarzenie stało się okazją do zdobycia nowej wiedzy, integracji i zapoznania się z twórczością lokalnych artystów – dodaje.