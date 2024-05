Wkrótce ruszy budowa Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej. Umowa z wykonawcą podpisana

- Dzisiejszy dzień jest najważniejszym dniem w historii chełmskiej piłki nożnej. Podpisujemy umowę o wartości ponad 90 mln złotych, na budowę Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej. To nie tylko nowe serce Klubu "Chełmianka", ale także bardzo potrzebne, szczególnie dla młodzieży, obiekty sportowe, które pozwolą wejść na wyższy poziom piłce nożnej w naszym mieście – powiedział Jakub Banaszek prezydent Chełma podczas konferencji prasowej zorganizowanej na chełmskim stadionie.

Przebudowa stadionu oraz utworzenie kompleksu treningowego, to strategiczny projekt zarówno dla Chełma, jak i całego regionu i stąd jego nazwa - Lubelskie Centrum Piłki Nożnej

To jedno z największych tego typu przedsięwzięć w całym województwie lubelskim obejmuje przebudowę stadionu przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów, na którym swoje mecze rozgrywa trzecioligowa Chełmianka. Po modernizacji chełmski stadion pomieści 4,5 tysiąca widzów i będzie spełniał wymogi występów na poziomie rozgrywek pierwszoligowych. Obiekt zyska m.in. system podgrzewania i nawadniania murawy, oświetlenie, a także zaplecze z prawdziwego zdarzenia.

Oprócz nowego stadionu powstaną również trzy boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim, Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Batorego oraz przy Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie – które kryte będzie tzw. “balonem”.

Dyrektor Tomasz Sałata zapowiedział, że jako pierwszy powstanie obiekt przy "Budowlance". Prace rozpoczną się tutaj już w lipcu. Zgodnie z zapisami umowy powinien być gotowy w październiku tego roku. W międzyczasie prowadzone będą prace projektowe związane z budową stadionu i dwóch kolejnych boisk. Finisz prac przewidziano na grudzień 2026 roku.

Wartość całej inwestycji to niemal 95 milionów złotych, z czego ponad połowa to wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Miasto do tej inwestycji dołożyło ponad 6 mln zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na etapie prac koncepcyjnych projekt zyskał aprobatę oraz poparcie ze strony władz Polskiego Związku Piłki Nożnej.