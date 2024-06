Czy w Chełmie powstanie cmentarz dla małych zwierząt?

O potrzebie powstania w Chełmie cmentarza dla zwierząt mówi się od dawna. Wielu mieszkańców ma w swoim domu psa, czy kota, którego często traktuje jak członka rodziny. Dlatego zależy im, by ich pupil został pochowany w godny sposób i nie byli zmuszani do oddawania jego zwłok do utylizacji.

Jeszcze w marcu tego roku radny Mariusz Kowalczuk złożył do przewodniczącego rady miasta interpelację z prośbą o utworzenie na terenie Chełma grzebowiska dla małych zwierząt. Interpelację w tej sprawie składał też w poprzedniej kadencji, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione.

O to czy jest szansa aby w Chełmie powstał cmentarz dla małych zwierząt zapytał również pan Andrzej w minioną środę podczas Q&A z prezydentem Miasta Chełm Jakubem Banaszkiem.

- To temat, który coraz częściej wraca do urzędu miasta. Jeżeli rada miasta po konsultacji z mieszkańcami to zaakceptuje, to jesteśmy w stanie z MPGK przygotować odpowiedni teren, po ustaleniu gdzie on ma być. Jednak na to potrzeba trochę czasu. To kolejny głos w tej sprawie i będziemy robić wszystko żeby spełnić oczekiwania mieszkańców - powiedział prezydent Jakub Banaszek.