Prasówka 18.06.2024 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Ile pszczół jest latem w jednym ulu? Na to pytanie dzieci z zamojskiego Przedszkola nr 8 odpowiadały, że... 28, 100, 500, a jeden chłopczyk ocenił nawet, że... nieskończoność. Przedszkolaki usłyszały jednak w czasie spotkania - w ramach akcji edukacyjnej Kuriera Lubelskiego, że tych sympatycznych stworzeń żyje tam od 50 do 80 tysięcy.

Międzynarodowy Trójstyk Literacki to coroczne spotkanie ludzi pióra z Polski i zagranicy, które już po raz szósty odbyło się we Włodawie. To wyjątkowe wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i integracji środowisk literackich.