To był udany Piknik Europejski na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Plac Łuczkowskiego w Chełmie w poniedziałek 6 maja tętnił życiem. To tutaj odbył się Piknik Europejski. Była to okazja do świętowania 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale także możliwość celebrowania bogactwa narodowych kultur i smaków Europy.