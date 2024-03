Chełm. Oddali hołd pomordowanym w 80. rocznicę egzekucji na chełmskiej "targowicy"

W 80. rocznicę egzekucji na chełmskiej "targowicy"

Chełmska targowica - miejscem straceń

80 lat temu, 10 marca 1944 roku, w piątek – dzień targowy, na chełmskiej „targowicy” przy ulicy Lwowskiej, Niemcy rozstrzelali 36 Polaków, członków ruchu oporu. Rozstrzelani należeli w większości do oddziału dyspozycyjnego Kierownictwa Dywersji Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej „Chełm”. Egzekucja była odwetem za akcję w Maryninie koło Siedliszcza przeprowadzoną 7 marca 1944 roku przez żołnierzy placówki Pawłów, Rejon V Obwodu Chełm Armii Krajowej. Podczas akcji zabity został major SS Schutzpolizei, Alfred Eggerth, dowódca SS Polizei Reiter Abteilung III in Chelm (III Oddział Konnej Policji w Chełmie) oraz jego adiutant.

III Oddział Konnej Policji był specjalną jednostką policyjną do walki z oddziałami partyzanckimi i do innych „działań specjalnych”. W powiecie chełmskim zasłynął pacyfikowaniem wsi podejrzanych o udzielanie pomocy partyzantom. Ten oddział był też wykorzystany do pościgu za uciekinierami z obozu w Sobiborze. SS-mani z tej jednostki wyłapali i na miejscu rozstrzelali ponad 100 żydowskich zbiegów.

Ta egzekucja na „Targowicy” była największą, najbardziej propagandową i pokazową ze wszystkich ze wszystkich tu wykonanych. 10 marca 1944 roku stracono 36 osób zupełnie nie związanych z akcją w Maryninie. Rozstrzelani w większości należeli do oddziału dyspozycyjnego Kierownictwa Dywersji Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej w Chełmie. Aresztowani zostali dużo wcześniej na skutek akcji dekonspiracyjnej przeprowadzonej przez SS i osadzeni na „Zamku” w Lublinie. 9 marca , na dzień przed egzekucją przewieziono ich do więzienia w Chełmie. W piątek, 10 marca ciężarówkami przetransportowano ich na „Targowicę” gdzie zostali podzieleni na 2 grupy po 10 osób i 2 grupy po 8 osób. Na egzekucję spędzono z ulic mieszkańców Chełma i wieśniaków z targowiska. Więźniów ustawiono pod cmentarnym murem i tam rozstrzelano.