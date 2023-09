Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Chełm, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Aż 6 nowych dróg asfaltowych oddano oficjalnie do użytku w gminie Wyryki, w powiecie włodawskim. To był historyczny moment dla mieszkańców tej gminy.

Warto w najbliższym czasie zajrzeć do Chełmskiej Biblioteki Publicznej i obejrzeć wystawę „Ku wolności – droga do demokracji”, która jest dostępna w wypożyczalni głównej chełmskiej biblioteki.

To wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog na rzecz chełmskiego samorządu, która przyczyni się do wsparcia edukacji w Chełmie. Dzięki Stowarzyszeniu 60 tabletów Fire HD oraz 80 czytników e-booków Kindle Paperwhite trafiło do 10 chełmskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to znaczący krok w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jest organizatorem konkursu pod hasłem „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny”. Zmagania są przeznaczone dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz – jak to określono, dla osób zainteresowanych kulturą i tradycją ludową. Ich finał odbędzie się na zamojskim Rynku Wielkim w sobotę (23 września). Początek godz. 10.30.