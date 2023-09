Największe wydarzenie esportowe w regionie już wkrotce odbędzie się w Chełmie

- Polska Liga Esportowa przynosi do Chełma unikalny projekt esportowo-edukacyjny. Są to pierwsze w Polsce masowe rozgrywki osadzone w profesjonalnej strukturze. W ramach tego przedsięwzięcia stworzyliśmy pionierską sieć rozgrywek na poziomie graczy-amatorów, która ma na celu oddolne budowanie struktur polskiej sceny esportowej oraz rozwijanie kompetencji graczy. PGE Nowy Poziom PLE to wydarzenie, które przyciąga coraz więcej młodych osób, doceniających wartość edukacyjną esportu. To także okazja dla amatorskich graczy, którzy mogą pokazać swój talent i być może przebić się do najlepszych polskich drużyn - informują organizatorzy.