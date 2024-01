To tragiczna rocznica. Uczcili pamięć pomordowanych pacjentów szpitala psychiatrycznego w Chełmie

Bezwzględny mord

12 stycznia 1940 r. niemieccy żołnierze rozstrzelali 440 pacjentów chełmskiego szpitala psychiatrycznego. Bezwzględny mord był elementem akcji T- 4, realizowanej w III Rzeszy oraz na terenach okupowanych, której celem była eliminacja osób cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne czy posiadających wrodzone zaburzenia rozwojowe.

Chełmski szpital był pierwszą polską placówką medyczną, której pacjenci doświadczyli okrucieństwa niemieckiego okupanta. 12 stycznia 1940 żołnierze hitlerowskiej armii wkroczyli do budynku i nakazali lekarzom oraz pielęgniarzom opuścić go. Wewnątrz pozostawiono jedynie 10 osób z personelu medycznego, które zmuszono do wyprowadzania chorych ze szpitala. Po wyprowadzeniu pensjonariuszy na zewnątrz, rozpoczęła się masakra. Zamordowano wówczas około 300 mężczyzn, 124 kobiety i ok. 17 dzieci. Spośród wszystkich ofiar udało się odtworzyć imiona lub nazwiska zaledwie 39 z nich.