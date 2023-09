Na chełmskich ulicach już wkrótce pojawią się autobusy wodorowe. Przetarg na ich zakup został ogłoszony

Obecnie CLA posiada na stanie 34 autobusy Mercedes-Benz O530 Citaro. Są to pojazdy pozyskane z rynku wtórnego wyprodukowane w latach 2000 – 2006 zanim trafiły do Chełma kursowały na obszarze Niemiec.

Bezpłatna komunikacja funkcjonuje w Chełmie od września 2021 roku

Czas na autobusy zasilane wodorem

Docelowo dotychczasowe Mercedesy-Benz zostaną wymienione na autobusy zasilane wodorem. Na oferty Chełm czeka do 9 października, a następnie oceni złożone oferty według trzech kryteriów: cena - 60%, ocena rozwiązań technicznych - 20%, ocena warunków gwarancji - 20%. Z kolei wymagany termin realizacji zamówienia to 19 miesięcy od podpisania umowy. Pierwszych 5 autobusów ma trafić do Chełma w ciągu 10 miesięcy, kolejne 7 w 2024 i 14 do końca 2025 roku.