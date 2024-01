Przegląd tygodnia z 21.01.2024 w Chełmie. Najważniejsze wydarzenia od 14.01 do 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do wypadku z udziałem rowerzysty doszło w czwartek (18 stycznia) w Siedliszczu (pow. chełmski). 23-latek kierujący audi najechał na jadącego rowerem 76-latka. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Główną atrakcją tegorocznego spotkania opłatkowego powiatu chełmskiego był koncert świąteczno-noworoczny "Muzyczna podróż z Gwiazdką". To była prawdziwa uczta muzyczna, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu chełmskiego.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Chełm: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich oraz ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w woj. lubelskim.