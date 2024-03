Strażacy z powiatu chełmskiego otrzymali dotacje w ramach konkursu „Lubelskie wspiera OSP”. Zobacz zdjęcia

W piątek 22 marca Zdzisław Szwed członek Zarządu Województwa Lubelskiego wraz z wicestarostą Jerzym Kwiatkowskim uroczyście przekazali strażakom z powiatu chełmskiego umowy dotacyjne. Strażacy z OSP sami zdecydują na co wydadzą przyznane im pieniądze. Mogą to być kaski, węże, piły i wszystko to czego w danej OSP brakuje.

Nie tylko strażacy z powiatu chełmskiego mają powody do zadowolenia.

- Zarząd Województwa Lubelskiego na początku marca podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł. W całym województwie lubelskim pieniądze te trafią do 1211 jednostek OSP - mówił Zdzisław Szwed.

Dzięki temu jednostki będą mogły zakupić sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.