Powstał nowoczesny kompleks opieki okołoporodowej w chełmskim szpitalu. W takich warunkach każda kobieta chciałaby rodzić. Zobacz zdjęcia

Na przyszłe mamy czeka wiele innych, nowoczesnych udogodnień

Oddział został zaopatrzony w sprzęt mający zastosowanie do różnych technik relaksacyjnych i znieczulających ból porodowy, czyli drabinki, materace, itp. Sale porodowe i poporodowe są wyposażone w fotele, kanapę dla osób towarzyszących oraz w fotele do karmienia piersią. W salach pacjentek jest możliwość regulacji temperatury i wilgotności powietrza. Sale są wyposażone w nawiew laminarny tworzący sterylną powietrzną kurtynę.

- To jest standard do którego powinny dążyć wszystkie szpitale, żeby zapewnić pacjentkom poród w jak najlepszych warunkach. W ramach remontu trakt porodowy, salę cięć cesarskich, sale dla szkoły rodzenia i sale pacjentek rozmieszczono w taki sposób, aby zapewnić mamom maksymalne poczucie komfortu i bezpieczeństwo - podkreśla dr Krzysztof Wojewoda kierownik oddziału położniczo - ginekologicznego w chełmskim szpitalu.

W wyremontowanym oddziale stworzone zostaną warunki do prowadzenia analgezji okołoporodowej, czyli łagodzenia bólu porodowego.Szpital zakupił niezbędne do tego kolumny anestezjologiczne, sprzęt do znieczuleń, wózki do resuscytacji. Jest także kącik dla noworodka z możliwością „kangurowania” przez osobę towarzyszącą. Podobną funkcję mają zakupione nowe łóżka porodowe.