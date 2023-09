Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Chełmie? Bądź na bieżąco

Dużym zainteresowaniem mieszkańców Chełma cieszyło się otwarte spotkanie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, które odbyło się we wtorek po południu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

Przez województwo lubelskie przeszły potężne burze. Strażacy przez całą noc usuwali ich skutki, a to jeszcze nie koniec, ponieważ zgłoszenia cały czas spływają.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Chełma. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Święto plonów w województwie lubelskim jak co roku było hucznie obchodzone. Zobaczyliśmy piękne wieńce dożynkowe, spróbowaliśmy regionalnych przysmaków, a na scenie pojawili się Zenon Martyniuk i Piotr Cugowski.

Podczas remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie zostały odkryte macewy. Zabytkowe nagrobki zostały użyte do podbudowy posadzki garaży.

Trwają prace przy budynku wyjścia z Chełmskie Podziemia Kredowe - Zabytkowa Kopalnia Kredy. W związku z realizacją kolejnego etapu prac tego budynku na rogu ul. Lubelskiej i ul. Przechodniej w okresie od 28 sierpnia do 1 września br. (poniedziałek-piątek) nie będzie możliwości przejścia przez Plac Łuczkowskiego wzdłuż południowej pierzei kamienic.

Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli.

Policjanci i strażacy we wtorek (22 sierpnia) rano wznowili poszukiwania 29-latka, który w poniedziałek (21 sierpnia) zanurkował i już nie wypłynął. Sytuacja miała miejsce na kąpielisku Glinianki w Chełmie. Po południu grupa płetwonurków natrafiła na ciało mężczyzny. Trwa identyfikacja zwłok.

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie miała zostać zrealizowana w tym roku. Niestety inwestycja została wstrzymana. Okazało się, że według wykonawcy, pojawiły się problemy z wykonaniem podbudowy na tym gruncie. Kiedy prace budowlane ponownie ruszą?

W roli głównej Chmielaków Krasnostawskich, trzydniowej imprezy trwającej od 18 do 20 sierpnia Krasnymstawie, królował oczywiście napój z pianką. Serwowało go aż 60 browarów, a o zwycięstwo w Konsumenckim Konkursie Piw rywalizowało ponad 400 złocistych trunków. To przede wszystkim święto chmielarzy i piwowarów.