Co będzie z budową stadionu lekkoatletycznego w Chełmie? Miasto doszło do porozumienia z wykonawcą

Władzom Chełma udało się dojść do porozumienia z wykonawcą inwestycji. Prace dotyczące budowy stadionu będą kontynuowane.

- Porozumienie wejdzie w życie, po zatwierdzeniu zmian przez Radę Miasta Chełm. Odbędzie się to podczas najbliższej sesji - mówi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

Kwota, którą miasto zobowiązało się dopłacić wyniesie 850 tysięcy złotych brutto. Na tę kwotę składa się wykonanie dodatkowych robót, zabezpieczenie terenu oraz nawodnienie płyty. Istotny jest fakt, że nawodnienia nie było w projekcie, to dodatkowa zmiana.

- Pierwotnie wykonawca oczekiwał od nas kwoty ok 1 mln złotych, następnie po analizach ok. 600 tysięcy netto, a ostatecznie kwota wyniesie 280 tysięcy złotych netto. Wynika to z faktu wspólnego przeprowadzenia dodatkowych badań, znalezienia nowych rozwiązań - wyjaśnia Jakub Banaszek prezydent Chełma na swoim fanpage.