Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami Chełma

W trakcie spotkania z mieszkańcami Chełma marszałek Elżbieta Witek odniosła się do hasła kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, które brzmi „Bezpieczna przyszłość Polaków”.

Zwróciła też uwagę na rozwój całego kraju, ale również wschodniej Polski.

- Nigdy w naszej historii nie było tak potężnych środków, które idą do samorządów. Nie patrzymy czy samorząd jest kierowany przez prezydenta, wójta , czy burmistrza z opozycji czy z Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że wszyscy Polacy mają mieć te same warunki do życia, do rozwoju i te same perspektywy. I dlatego właśnie tutaj, ta wschodnia Polska dostała najwięcej pieniędzy na samym początku, bo tutaj były najbardziej zaniedbane tereny. Dzisiaj kiedy tu jadę buzia sama się uśmiecha, bo to wszystko tak pięknie wygląda. Widać, że samorządowcy potrafią wykorzystać te pieniądze. Miasta i wsie pięknieją, ale to wszystko nie zrobiło się samo. To wszystko dzięki dobrej współpracy samorządów z rządem - mówiła marszałek Elżbieta Witek w Chełmie.