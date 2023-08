Tysiące osób skorzystało z badań i konsultacji podczas Mobilnej Strefy Zdrowia w Chełmie. Podsumowanie projektu „Zdrowe Życie”

Aż 3047 usług, w tym 2104 samych badań i konsultacji wykonano podczas Mobilnej Strefy Zdrowia goszczącej w ostatni weekend 19 - 20 sierpnia w Chełmie na parkingu przy Chełmskim Parku Wodnym.

Najwięcej, osób, skorzystało z porad dietetyka (400) oraz badań ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy (214). W przypadku tych dwóch ostatnich badań, średnio co dziewiąta osoba posiadała wynik pozanormatywny. Z kolei na 95 pomiarów poziomu cholesterolu jedynie 7 było poza normą, co stanowi około 7% wszystkich badań tego typu. - Wyróżnia to Chełm na tle innych miejscowości, gdyż średnio dla wcześniej odwiedzonych miast procentowo poza normą znajduje się od 17 do nawet 35% wyników (wyjątkiem była Iława, gdzie procentowy udział wyników poza normą w tym badaniu uplasował się poniżej 5%) - informuje Biuro Prasowe PZU. Poziom cholesterolu, obok pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy jest jednym z indykatorów schorzeń kardiologicznych, które są obecnie najpoważniejszymi schorzeniami cywilizacyjnymi. Dane GUS wskazują, że w Polsce choroby układu krążenia odpowiadają za 35% zgonów, wyprzedzając choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego, dlatego bardzo istotna jest systematyczna kontrola chociażby tych trzech wybranych parametrów.

W trakcie wydarzenia pogoda dopisała, jednak niewiele osób odwiedzających Mobilną Strefę Zdrowia zadbało o ochronę przed słońcem w postaci czapki, kapelusza czy okularów przeciwsłonecznych. Należy pamiętać, że za skórne zmiany nowotworowe odpowiada przede wszystkim promieniowanie UV i podwyższona temperatura, więc słońce i wysokie temperatury powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym. - Problemu rosnącego zagrożenia nowotworami skóry nie można lekceważyć, dlatego też wśród specjalistów PZU Zdrowie zawsze dyżuruje dermatolog. W Chełmie wykonano 97 konsultacji dermatologicznych z analizą znamion przy użyciu dermatoskopu. 10 osób zostało skierowanych na dalszą diagnostykę - informują organizatorzy. Z badań specjalistycznych przeprowadzono 96 pomiarów spirometrycznych, 65 USG płuc z konsultacją pulmonologiczną oraz 83 konsultacje fizjoterapeutyczne i 109 kardiologicznych. Średnio co siódma osoba otrzymała wskazania do podjęcia aktywności profilaktycznych lub rozpoczęcia specjalistycznego leczenia.

Na dzieci czekał bezbolesny przegląd dentystyczny w specjalnie przystosowanym dentobusie, w wyniku którego okazało się, że na 29 przypadków ponad połowa młodych pacjentów będzie wymagała dalszych zabiegów dentystycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się usługi związane z prewencją nowotworów piersi. W konsultacjach Federacji Amazonek wzięły udział 83 uczestniczki, a mammografię wykonało 68 pań. Uwagę biorących udział w programie przyciągały również usługi NFZ. Kartę EKUZ, potwierdzającą prawo do bezpłatnego leczenia we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wydano 64 osobom. Dodatkowymi programami profilaktycznymi zainteresowanych było ponad 300 osób, a profil zaufany umożliwiający dostęp do Internetowego Konta Pacjenta założyło przy okazji 28 odwiedzających. 65 osób skorzystało także z konsultacji ekspertów Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie przyjmowanych leków i interakcji między nimi.

Medyczny konwój rozpoczął swoją podróż przez Polskę w Skierniewicach. Chełm był osiemnastym przystankiem dla Mobilnej Strefy Zdrowia

Łącznie we wszystkich miastach, w których w 2022 roku pojawiła się Mobilna Strefa Zdrowia, zrealizowano w ramach całego programu 34.481 usług, w tym 14.587 badań i konsultacji lekarskich. W tym roku, w osiemnastu dotychczasowych miejscowościach Polacy skorzystali z 83.422 usług – wystarczyłoby ich dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia Zdroju! W puli tej znajdowało się 47.297 badań i konsultacji, co wskazuje na rosnące zainteresowanie projektem promującym bezpłatne badania wśród Polaków i skłania do uznania skuteczności podjętych działań.

„Zdrowe Życie” to pierwszy ogólnopolski projekt poświęcony profilaktyce zdrowotnej, przygotowany we współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, PZU oraz pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta, Agaty Kornhauser–Dudy. Celem projektu jest zachęcenie dorosłych i dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia i przeprowadzania regularnych badań kontrolnych w myśl hasła „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

Energetyki nie dla nieletnich, Duda podpisał ustawę