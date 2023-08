Gmina Ruda-Huta. Na imieninach dębu Bolko w Hniszowie. Zobacz zdjęcia

Nagrody finansowe zwycięzcom Nadbużańskiej Akademii Smaku ufundowało Starostwo Powiatowe w Chełmie.

Był też konkurs "Odpocznij w cieniu legendy" na aranżację koca piknikowego, skierowany do mieszkańców gminy Ruda-Huta oraz turystów przebywających na jej terenie.

Powodzeniem cieszyła się wystawa rękodzieła, stoiska KGW oraz park zabaw dla dzieci.

Dąb Bolko w Hniszowie, którego imieniny są co roku tak hucznie obchodzone, to dąb szypułkowy, który według obliczeń naukowców wykiełkował w 1370 roku, czyli ma ponad 650 lat. Ma w obwodzie 870 cm, co stawia go w szeregu największych dębów w Polsce. W roku 2016 był kandydatem do tytułu drzewo Roku w Europie jako jedyne drzewo z Polski. Jego imię Bolko nadane zostało na pamiątkę króla Bolesława Chrobrego, który prawdopodobnie na początku XI wieku szedł tędy na wyprawę kijowską.