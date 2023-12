Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Chełmie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Chełma czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Pierwszy dzień jarmarku świątecznego w Chełmie za nami. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Chełm, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pierwszy dzień jarmarku świątecznego w Chełmie za nami. Zobacz zdjęcia Ponad 30 wystawców pojawiło się w sobotę na jarmarku świątecznym w Chełmie, którzy ulokowali swoje produkty i rękodzieła na stoiskach na placu Łuczkowskiego. 📢 Brakowało mu ognia w związku, więc podpalił stodołę swojej byłej 40-letni mieszkaniec Chełma odpowie za podpalenie m.in. budynków gospodarczych i stodoły w gminie Dubienka. Według ustaleń policji to były partner pokrzywdzonej. Straty oszacowano na 150 tys. zł. Podejrzany ma na swoim koncie również włamanie i groźby. 📢 Przebiegle przechwytywali sygnały z kluczyków i sprytnie włamywali się do samochodów Kryminalni z lubelskiej KWP zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 28 i 35 lat podejrzanych o kradzieże z włamaniem do samochodów. Posługiwali się specjalistycznym sprzętem uniemożliwiającym prawidłowe zamykanie pojazdów, a następnie kradli z nich gotówkę. Straty wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chełm. Uczniowie szkolili się pod okiem mistrzyni fryzjerstwa. Zobacz zdjęcia W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie 11 grudnia gościła Dobrawa Piękos - Szymańska właścicielka Akademii Education by Dobrawa w Warszawie, która przeprowadziła wykład motywacyjny dla uczniów klas fryzjerskich.

📢 Jasełkowe spotkanie w chełmskiej bibliotece i licytacja ozdób świątecznych na rzecz Hospicjum Domowego w Chełmie. Zobacz zdjęcia W świątecznym nastroju przebiegało spotkanie jasełkowe, które odbyło się w miniony wtorek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. 📢 Dorohusk. Przewoźnicy nie odpuszczają. Chcą protestować dalej. Teraz walczą o swoje prawa w sądzie Przewoźnicy nie zaakaceptowali poniedziałkowej decyzji wójta gminy Dorohusk Wojciech Sawa o rozwiązaniu protestu polskich przewoźników przy przejściu granicznym w Dorohusku. Zgodę na protest mieli do 3 stycznia. Chociaż miejsce protestu musieli opuścić to złożyli do Sądu Okręgowego w Lublinie zażalenie na decyzję wójta gminy Dorohusk. Sprawa w sądzie miała być rozpatrywana 13 grudnia.

📢 „Kto powie rodzicom, ten będzie następny”. Przedszkolanka oskarżana o przemoc wraca do pracy „Mój syn zmienił się nie do poznania. Zaczął moczyć się w nocy, ssać kciuka, obgryzać paznokcie, a na jego głowie włosy posiwiały. Na pytania o tą kobietę kulił się i zasłaniał oczka.” Z taką historią zgłosiła się do nas nasza Czytelniczka Agata, mama 3-letniego Julka. Inni rodzice także zauważyli na ciałach dzieci siniaki i inne ślady i usłyszeli niepokojące opowieści. Sprawa trafiła do prokuratury i rzecznika dyscyplinarnego kuratorium, który właśnie ją umorzył.

📢 Nie żyje drugi z pracowników kolei, który przy odśnieżaniu torów został potrącony przez szynobus Nie żyje drugi z pracowników kolei, który w trakcie pracy został potrącony przez szynobus. Do tragedii doszło na początku grudnia, wtedy na miejscu pod kołami pojazdu zginął pierwszy mężczyzna. 📢 Chełm. Miejskie uroczystości w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zobacz zdjęcia W Chełmie pamiętano o 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Miejskie obchody rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie. 📢 Przed nami nowa epidemia? Śmiercionośny wariant wirusa może rozprzestrzenić się na cały świat. Zabija 1 na 10 osób. Takie objawy daje mpox Nowy, bardziej zjadliwy szczep wirusa mpox rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Bardzo szybko przenosi się z człowieka na człowieka powodując śmierć u 1 na 10 osób. Wykryto go już w Kongo i Kambodży, a WHO ostrzega, że wirus może rozprzestrzenić się na sąsiednie kraje i cały świat. Czy grozi nam kolejna epidemia? Sprawdź, jakie są objawy małpiej ospy i jak można się nią zarazić.

📢 Gmina Żmudź. Tradycyjny kulig i spotkanie z mieszkańcami przy ognisku. Zobacz zdjęcia Starosta chełmski Piotr Deniszczuk w minioną sobotę spotkał się z mieszkańcami gminy Żmudź i uczestniczył w zorganizowanym tam tradycyjnym kuligu. 📢 Zakład Fryzjerski "Pretty Woman" w Chełmie: Kreując Piękno i Wspierając Społeczność Fryzjerstwo nie tylko odzwierciedla indywidualny styl i wygląd, ale także stanowi ważny element wyglądu każdego człowieka. Zakład "Pretty Woman" w Chełmie, nie tylko oferuje usługi związane z pielęgnacją włosów, ale również angażuje się w życie społeczności, tworząc wyjątkową więź z mieszkańcami.

📢 Kopią dołki pod starostą chełmskim. Chcą jego odwołania Starosta chełmski Piotr Deniszczuk został zawieszony w prawach członka PSL. Uchwałę w tej sprawie podjął 7 grudnia Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podpisał ją prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei