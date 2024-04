Chełm. Protest rolników na granicy w Dorohusku uderza w przedsiębiorców. Niektórzy są na granicy bakructwa

- Problemy, które zdecydowaliśmy się Panu przedstawić nie pozostały bez echa na europejskim rynku logistycznym. Rumunia w ostatnich miesiącach zwiększyła tempo prac nad budową nowej autostrady A7 oferując Ukrainie alternatywne trasy transportowe do rumuńskich portów i pomijające kraje takie jak Polska, Węgry czy Słowacja. Ukraina zamierza wybudować terminal przeładunkowy na granicy z Rumunią w miejscowości Hlyboka w obwodzie czerniowieckim. Obiekt jest zaprojektowany jako intermodalny terminal obsługujący transfer ładunków między pociągami a ciężarówkami i odwrotnie z możliwością obsługi do 1000 ton ładunków na godzinę. Z kolei członkowie naszego stowarzyszenia zgłaszają coraz częstsze przypadki przekierowywania przez swoich klientów ładunków z portów w Gdańsku i Gdyni do Konstancy w Rumunii. Dotyczy to zwłaszcza szlaku handlowego wiodącego z Chin na Ukrainę via polskie porty i drogowe przejścia graniczne w Dorohusku i Hrebennem. Istnieje obawa, że Rumunia przejmie znaczną część tranzytu towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej oraz z Chin i Unii Europejskiej na Ukrainę kosztem polskich firm z branży TSL. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą wie jak ciężko wrócić na utracony rynek i jak trudno odzyskać zaufanie kontrahentów - podkreślają w piśmie przedstawiciele Stowarzyszenia.