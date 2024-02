Przebudowa dworca PKP w Chełmie rozpocznie się w tym roku. Przetarg został ogłoszony

Budynek zmieni formę i teraz ma nawiązywać do modernizmu

Obiekt zostanie uzupełniony o wieżę zegarową, natomiast do bryły przylegać będzie wysoka wiata ze świetlikami. Na elewacji przewidziano cegłę jasnoszarą w różnych układach rzeźbiarskich, natomiast słupy żelbetowe będą pozostawione w surowej formie szarego betonu. Na zachodniej elewacji mają być podświetlone pergole z pnącą zielenią. Posadzka na zewnętrz zostanie ułożona z płyt granitowych.

Z kolei na parterze ma być wysoki hol, cicha poczekalnia, kasy, toalety, pokój opiekuna z dzieckiem, lokale usługowe. Posadzki w pomieszczeniach ogólnodostępnych wyłożone zostaną płytami kamiennymi z granitu szlifowanego, w kolorze jasnoszarym, ciemnoszarym i białym. Na ścianie nad kasami znajdzie się plan osiedla Dyrekcja z okresu międzywojennego, wykonany metodą nadrukowania na płycie z betonu architektonicznego lub odcisku z formy silikonowej. Jest on nawiązaniem do rozbudowy w 20-leciu międzywojennym miasta Chełm o Osiedle „Dyrekcja”. Układ urbanistyczny tego osiedla przypominał kształtem zarys orła, co symbolizowało odrodzenie państwa polskiego oraz jego rozwój gospodarczy. Na piętrze będa pomieszczenia dla Straży Ochrony Kolei, drużyn i rewidentów technicznych Polregio i Intercity.