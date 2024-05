Minister Dariusz Wieczorek wspiera Agatę Fisz w wyborach do europarlamentu

W ramach trasy Lewica, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w środę 22 maja, w Chełmie na Placu Łuczkowskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dariusza Wieczorka - ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister udzielił poparcia dla Agaty Fisz liderki lubelskiej listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego.

Agata Fisz podkreśliła, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do zmian jakie zaszły w naszych miastach i miejscowościach dzięki pozyskanym funduszom europejskim.

- Chcemy jednak jeszcze więcej. Chcemy, żeby w dalszym ciągu, za pomocą różnych mechanizmów, które ma do dyspozycji Parlament Europejski, nasze miejscowości i miasta wciąż się rozwijały. Jest wiele aspektów. Chcemy nowoczesnej oświaty, nowoczesnej służby zdrowia, ale chcemy przede wszystkim żyć w kraju bezpiecznym, bo nie zapominajmy o tym, że tu obok Lubelszczyzny toczy się straszna wojna. I bezpieczeństwo jest dla nas tematem nadrzędnym. Przypomnę tylko, że to lewica 20 lat temu wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Dzisiaj te wybory są wyjątkowe, historyczne. Uważam, że lewica w Parlamencie Europejskim jest bardzo potrzebna, tak jak potrzebna w polskim parlamencie i polskich samorządach - mówiła Agata Fisz podczas konferencji prasowej.