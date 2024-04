Gmina Wierzbica. Druhowie z OSP Busówno mają swój wóz ratowniczo-gaśniczy. Zobacz zdjęcia

W związku z zakupem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy, OSP w Wierzbicy przekazała nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Busównie użytkowany dotychczasowo ciężki samochód MAN TGM 18.330.

- To wielka chwila dla całej rodziny OSP Busówno, która działa bardzo kreatywnie i dynamicznie - mówi wójt Bożena Deniszczuk. - Symbolicznie przekazałam kluczyki do wozu strażackiego. Razem z prezesem OSP Busówno druhem Czesławem Dudewiczem podpisaliśmy wniosek o rozpoczęcie procesu włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. To krok ogromnej wagi, który stwarza możliwości doposażenia OSP i skuteczniejsze działanie - dodaje wójt Deniszczuk.