Tłumy na Jarmarku Pawłowskim - Ginące Zawody. To był najbardziej kolorowy jarmark w regionie. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Jarmark Pawłowski to piękne wydarzenie kultywujące regionalne tradycje i rzemieślnicze umiejętności. Jak co roku i tym razem w minioną niedzielę, 6 sierpnia, na jarmark do Pawłowa, gm. Rejowiec Fabryczny, przybyło mnóstwo osób z całego regionu. Nie zawiedli również twórcy ludowi i rzemieślnicy.