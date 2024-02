Chełm. Za nami pierwsze konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegrowanego i rewitalizacji miasta

Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji, podkreśla z kolei, że w toku dalszych prac organizowane będą kolejne spotkania.

- Zależy nam na tym, by w całym procesie uczestniczyli mieszkańcy - Zachęcamy również do wypełniania ankiety konsultacyjnej, która dostępna jest na miejskiej stronie internetowej. Można to zrobić do 27 lutego - mówi Radosław Wnuk.