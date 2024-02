Jakub Banaszek ponownie chce być prezydentem Chełma. Zobacz zdjęcia

Najpierw o tym jakim prezydentem i człowiekiem jest Jakub Banaszek opowiedział Kamil Błaszczuk prezes Stowarzyszenia Chełmianie. Następnie prezydent Banaszek zaprezentował to co udało mu się zrobić podczas mijającej kadencji, przedstawił realizację swoich obietnic wyborczych oraz co zamierza dalej robić na rzecz miasta jeżeli wygra te wybory.

- Zacznę od podziękowań dla tych wszystkich mieszkańców Chełma za to, że pięć lat temu zaufali 27 latkowi, który został najmłodszym prezydentem miasta w Polsce. Nie było to łatwe pięć lat, ale każdego dnia dawałem z siebie wszystko, aby Chełm był lepszym miejscem do życia. Byliście ze mną przez te 5 lat, chociaż nie brakowało głosów krytycznych, ale łaczyło nas jedno, że wszyscy chcieliśmy zmienić nasze miasto i za to Wam dziękuję - mówił prezydent Jakub Banaszek.

Podczas piątkowej prezentacji prezydent Banaszek postanowił rozliczyć się z tego, co udało się zrobić w ciągu ostatnich 5 lat. Przypomniał m.in., że pięć lat temu obiecał zrobić dla miasta więcej niż jego poprzednicy przez 12 lat.