Chełm. Będzie wernisaż i promocja tomiku poetyckiego „Pęknięcia i wiry” Danuty Kurczewicz

Spotkanie z barwną i energetyzującą twórczością Danuty Kurczewicz odbędzie się 15 marca (piątek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej i galerii Nova ChBP (ul. Partyzantów 40). Wstęp wolny.

Autorka swoje utwory poetyckie i obrazy, zebrane jako „Pęknięcia i wiry” prezentuje odbiorcom w następujący sposób: „to wędrówka szlakami, które są w nas, ale nie zawsze o tym wiemy. to kompilacja sennych metafor, przygaszeń myśli, wulkanów emocji i balonowych zadziwień, do których prowadzą bajkowe tunele, pęknięcia przestrzeni i rurociągi bez końca i bez początku. Każdy zakręt to kolejny rozdział życia, a życie to wir, który wciąga”.

Danuta Agnieszka Kurczewicz jest znakomitą poetką i malarką, od lat związaną z Chełmem i pobliskim Pawłowem. Jest członkiem Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Należy do Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa oraz grupy redakcyjnej czasopisma „Głos Pawłowa”. Autorka kilkunastu tomów poezji i książek poetycko-malarskich. Wiersze publikowała w czasopismach („Akcent”, „Egeria”, „Nestor”, „Szafa”, „Głos Pawłowa”) oraz w kilkudziesięciu almanachach i antologiach poetyckich.