Chełm. Możesz rozliczyć PIT za darmo. Pomocą służy Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie jest organizacją pożytku publicznego. Tak więc dokonując rozliczenia z fiskusem za ubiegły rok,1,5% swojego podatku można przekazać właśnie chełmskiemu hospicjum. Wszystkim, którzy się na to zdecydują stowarzyszenie proponuje bezpłatną pomoc przy wypełnieniu PIT.

Do końca kwietnia tego roku, każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00, w biurze stowarzyszenia przy ul. Starościńskiej 4A, w Chełmie (budynek Estrady Dziecięcej i były klub ChSM obok PM nr 2), na podatników czekać będzie księgowa. Pomoże i doradzi bezpłatnie każdemu, kto zdecyduje się przekazać 1,5% chełmskiemu hospicjum ks. Malinowskiego.

-Tych którzy zdecydują się sami wypełnić swój PIT, również zachęcamy do przekazania 1,5 % podatku naszemu hospicjum. Aby to zrobić wystarczy wpisać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym nr KRS 0000342853 oraz wyliczoną kwotę 1,5% podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół - zachęca prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe Tadeusz Boniecki.