Będzie realizacja budowy Centrum Prawdy i Pojednania - Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie - zapowiedział minister Jacek Sasin

Trzy lata temu na uroczystościach w dniu "Krwawej Niedzieli" Jacek Sasin zapowiedział budowę Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej - Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie. We wtorek potwierdził, że realizacja budowy przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie właśnie się rozpoczyna.

- Muzeum Ofiar Ziemi Wołyńskiej w Chełmie powstaje właśnie tutaj, na tej ziemi, gdzie te napięcia, te straszliwe historie również się rozgrywały. Teren, na której właśnie jesteśmy już został kupiony za wspólne środki, z rezerwy rządowej pana premiera Mateusza Morawieckiego w kwocie ok. 4 mln złotych, resztę w kwocie 1 mln złotych dołożyło miasto Chełm. Jest to drobna część tych nakładów, które tutaj zostaną wniesione w całość inwestycji, która jest obliczona na kwotę od 250 do 300 mln złotych. To są środki, które będą przeznaczone przez budżet państwa, będące w dyspozycji mnisterstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Ten projekt został przyjęty do realizacji przez pana ministra Piotra Glińskiego i znajduje się na liście strategicznych obiektów realizowanych w ramach misji państwa budowania naszej narodowej tożsamości - poinformował podczas konferencji prasowej Jacek Sasin.