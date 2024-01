Zapowiada się wielkie granie w Chełmie. Program Wielkiej Orkiestry już gotowy

W niedzielę 28 stycznia w całej Polsce i wielu krajach świata swój koncert zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku ta najweselsza orkiestra świata zagra po to by pomóc w leczeniu chorób płuc. Zagra dla wszystkich – dzieci i dorosłych, a jej hasłem jest „Tu wszystko gra OK!”.

W Chełmie granie dla Wielkiej Orkiestry zaczyna się już 6 stycznia

Ocalić od zapomnienia, czyli podróż do starego Chełma -12 stycznia

Stowarzyszenie WeRwA i Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zapraszają na niezapomniany, sentymentalny wieczór przeprowadzony w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza rozpocznie się w piątek 12 stycznia o godz. 18:00 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów. W programie koncert piosenek chełmskich kompozytorów i poetów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, m.in. Jerzego Komarnickiego, Andrzeja Wałkowieckiego, Eugeniusza Czarnoty i Grzegorza Bochena. Piosenki zaprezentuje duet znakomitych chełmskich muzyków Adama Białowiejskiego i Bogdana Depty . Będzie estradowa wersja znanej z anteny Radia Bon Ton audycji „Kroniki miasta” w wykonaniu Elizy Kudelskiej-Nowosad i Zbigniewa Lubaszewskiego, którzy przypomną różne (w tym obyczajowe i kryminalne) ciekawostki z życia mieszkańców Chełma. Będzie też pokaz fotografii starego Chełma oraz konkursy i licytacje. Wstęp wolny, ale organizatorzy zachęcają do wrzucenia minimum 20 zł do orkiestrowej puszki.

Wyprawa Piotra Masicza - 19 stycznia

Spotkanie podczas którego podróżnik Piotr Masicz opowie o swojej ostatniej samochodowej wyprawie do Iranu. Opowieści będą bogato ilustrowane zdjęciami i filmikami. Wstęp na imprezę jest tradycyjnie wolny, ale uczestnicy będą mieli możliwość wrzucić dowolny datek do puszki wolontariusza WOŚP. Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

WOŚPowy Turniej Darta - 20 stycznia

Turniej rozpocznie się w klubie Miś przy ul. Żołnierzy I Armii WP 20 . Do startu zapraszamy wszystkich chętnych, również tych którzy nie mieli wcześniej wiele do czynienia z tą dyscypliną sportu. Dla debiutantów przewidziane są specjalne medale. Wpisowe do udziału w imprezie wynosi 20 zł, a organizatorem jest Steel Dart Chełm.