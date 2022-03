Włodawa. Chciał spalić gałęzie, doprowadził do pożaru łąki i przyczepy kempingowej Klaudia Szynkaruk

Dzielnicowy wspólnie ze strażakami gasił pożar łąki i przyczepy kempingowej, do którego doszło we wtorek przy ulicy Lubelskiej we Włodawie.