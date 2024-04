Oszczędzanie wody: małe zmiany, które robią wielką różnicę

Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do jej niemal nieograniczonej obecności w naszym życiu, że coraz częściej zapominamy, jak wielkim jest skarbem i luksusem. O czym mowa? Oczywiście – o wodzie, jednym z zasobów kluczowych dla równowagi nie tylko naszej małej codzienności, ale i całej planety. Chcesz korzystać z wody mądrzej, w bardziej świadomy i rozsądny sposób? Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka prostych wskazówek – sprawdź, na co warto zwrócić uwagę każdego dnia.

Świadome zmiany łazienkowych nawyków

Są takie codzienne czynności, które wykonujemy zupełnie mechanicznie, bez skupienia i refleksji. Warto jednak przyjrzeć się bliżej swoim nawykom i zastanowić się, czy nie przyczyniają się one do nadmiernego zużycia i marnowania wody. Najczęściej zdarza się to podczas takich obowiązkowych punktów dnia, jak: Mycie zębów . Szacuje się, że standardowe 3-minutowe mycie zębów przy odkręconym przez cały ten czas kranie marnuje do 15 litrów wody. Ty też tak robisz? Zdecydowanie lepiej będzie więc odkręcać kran tylko w momentach, kiedy tego potrzebujesz. Warto też korzystać z kubeczka lub szklanki przy płukaniu ust.

Deszczówka i konewka, czyli oszczędzanie wody w ogrodzie

Coraz bardziej popularne – i to nie tylko na terenach wiejskich – staje się uprawianie własnych warzyw czy tworzenie łąk kwietnych z roślinami miododajnymi w trosce o pszczoły. Każda forma ogrodnictwa wymaga jednak sporych ilości wody. Jeśli i Ty jesteś w gronie szczęśliwych posiadaczy ogródka, działki czy po prostu tonącego w zieleni tarasu, pomyśl o wprowadzeniu pewnych usprawnień, które pomogą Ci w oszczędzaniu wody i mądrzejszym korzystaniu z niej.

Przede wszystkim skorzystaj z tego, co daje nam Matka Natura od wiosny do jesieni – zbieraj deszczówkę, by później wykorzystywać ją do podlewania Twoich upraw czy (jeśli ich nie posiadasz) po prostu trawnika i klombów z kwiatami. Dobrym pomysłem może się okazać zainstalowanie w ogrodzie dużej beczki (lub kilku) z poręcznym dystrybutorem wody, która pozwoli Ci zmagazynować naprawdę duże zapasy deszczówki. Okażą się one niezastąpione w suchych i ciepłych okresach bez deszczu. Podlewając rośliny, pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Najlepiej używaj do tego konewki, która pozwoli Ci równomiernie podlewać kolejne rządki roślin bez zbędnych strat wody. Jeśli to tylko możliwe, staraj się planować podlewanie o poranku – w ten sposób sprawisz, że woda będzie dłużej utrzymywać się w ziemi. Unikaj zaś momentów wzmożonego parowania: w samo południe, przy dużym nasłonecznieniu, a także wtedy, kiedy wiatr wieje z dużym natężeniem, podlewanie okazuje się dużo mniej wydajne i efektywne.

Pomyśl dwa razy, zanim wylejesz

Jednym z najprostszych, najbardziej oczywistych, a przy tym często pomijanych sposobów na oszczędzanie wody na co dzień okazuje się po prostu jej ponowne wykorzystanie. Mycie owoców i warzyw, moczenie fasoli i innych strączków przed ugotowaniem, niedopita woda w misce Twojego pupila, którą musisz wymienić na świeżą… Pomyśl o tych wszystkich małych momentach, kiedy wylewasz bez zastanowienia sporo wody, którą z powodzeniem można zużyć np. do podlewania czy podczas sprzątania. Trochę ich jest, prawda? Zachęcamy więc do wprowadzenia tego nowego, prostego nawyku: po prostu zatrzymaj się na chwilę i zastanów się dobrze za każdym razem, kiedy masz wylać wodę. Nie zdajesz sobie nawet sprawy, jak duży wpływ może mieć na Twoje najbliższe otoczenie ta drobna i pozornie nieznacząca modyfikacja!

Chcesz być eko? Dołącz do nas!

Kurier Lubelski oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zapraszają do udziału w wyjątkowej akcji ekologicznej. Odbędzie się pod hasłem "Drzewko za surowce wtórne"

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy przynieść minimum dwa kilogramy makulatury. Za każde kolejne pięć kilogramów przekazanych surowców, uczestnicy otrzymają dodatkową sadzonkę drzewa. Liczba sadzonek drzew jest ograniczona, dlatego warto się spieszyć! "Drzewko za surowce wtórne" odbędzie się: 5 kwietnia (piątek), w godzinach 14:00–18:00, Galeria Chełm w Chełmie,

6 kwietnia (sobota), w godzinach 10:00–14:00, Galeria Twierdza w Zamościu. Zapraszamy serdecznie do udziału w akcji, która poza wymiarem ekologicz-nym, stanowi doskonałą okazję do przyczynienia się do zazielenienia na-szego otoczenia. Pamiętajmy, że każdy ma swój wkład w ochronę środowi-ska! Zasady uczestnictwa w akcji: Jedna sadzonka za 2-5 kg makulatury,

Powyżej 5 kg do 10 kg makulatury – 2 sadzonki,

Powyżej 10 kg do 15 kg makulatury – 3 sadzonki,

Powyżej 15 kg do 20 kg makulatury – 4 sadzonki,

Powyżej 20 kg do 25 kg makulatury – 5 sadzonek,

Powyżej 25 kg do 30 kg makulatury – 6 sadzonek,

Powyżej 30 kg makulatury – maksymalnie 7 sadzonek.

Jedna sadzonka za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego małego rozmiaru (o maks. długości 20 cm),

Dwie sadzonki za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego średniego rozmiaru (powyżej długości 20 cm). Liczba sadzonek jest ograniczona. Nie zwlekaj, dołącz do nas w akcji "Drzewko za surowce wtórne" i uczestnicz w tworzeniu bardziej zielonej przyszłości dla naszego regionu!

