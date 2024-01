Radioaktywny pierwiastek w szkole podstawowej w Święcicy. Dzieci zostaną przeniesione do szkoły w Wierzbicy

- Kilka dni temu dowiedziałam się od dyrektorki szkoły o wynikach badań stężenia radonu. Norma została przekroczona ponad 6-krotnie. W tej sytuacji podjęłam radykalne rozwiązania z powodu potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w szkole. W tym tygodniu jest zawieszenie zajęć i nauka zdalna. Dzisiaj podpisałam zarządzenie wójta w sprawie przeniesienia zajęć edukacyjnych do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. Tak więc po feriach od 12 lutego dzieci będą się uczyły w Wierzbicy - mówi Bożena Deniszczuk wójt gminy Wierzbica.

- Nie wahałam się jednak ani chwili. Powiadomiłam rodziców, kuratorium, radnych. Nauczyciele i cześć rodziców podejmują walkę o szkołę powiadamiając media. Żadna stacja telewizyjna ani gazeta nie weźmie jednak odpowiedzialności w związku z tą sytuacją. Organem prowadzącym szkołę jest wójt i to wójt odpowiada za bezpieczeństwo placówki - dodaje wój Bożena Deniszczuk.

Jednocześnie podkreśla, że przenoszenie szkoły w ciągu roku to trudna i niepopularna decyzja, szczególnie teraz na 3 miesiące przed wyborami.

- Niestety ówczesna pani dyrektor mnie o tym nie poinformowała i lekcje do tej pory się tam odbywały - mówi Bożena Deniszczuk.

- Z taką sytuacją jeszcze nie spotkaliśmy się. Ponieważ te normy są przekroczone aż 6-krotnie nie mogą być prowadzone zajęcia w tej szkole. Organ prowadzący szkołę podjął decyzję, że do końca tygodnia uczniowie będą na nauczaniu zdalnym. Od poniedziałku zaczynają się w ferie w naszym regionie, więc w ciągu tych dwóch tygodni gmina będzie musiała podjąć dalsze decyzje w tej sprawie – powiedziała Jolanta Misiak.

Co będzie dalej z personelem szkoły w Święcicy?

- Szkoła Podstawowa w Wierzbicy jest w stanie zapewnić pracę nauczycielom. Kilku wybiera się na emeryturę. Dyrektor szkoły powołana do końca roku, więc kończy się umowa. Woźna przechodzi na emeryturę. Konserwatora chętnie przyjmiemy do Urzędu Gminy - mówi wójt Bożena Deniszczuk.

W piątek 26 lutego odbędzie się rada gminy, na której stanie prawdopodobniej uchwała o zamiarze zamknięcia szkoły, ponieważ remont trwałby bardzo długo i byłby niezwykle drogi. Do sprawy wrócimy.

Czym jest radon i jaki ma wpływ na nasze zdrowie?

Radon może osiągać szkodliwe stężenie również w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

Radon do domu przedostaje się z gruntu w wyniku tzw. efektu kominowego wynikającego z różnicy ciśnień. Następnie poprzez pęknięcia fundamentów, szczeliny i pęknięcia w wylewkach, studzienki kanalizacyjne do odwadniania piwnic, nieszczelności wokół rur kanalizacyjnych i innych przyłącz zostaje zassany do wnętrza, a za sprawą wentylacji grawitacyjnej (naturalny ciąg rozpoczyna się od najniższych partii budynku) rozchodzi się po całym domu.

Istotny wpływ na obecność radonu w pomieszczeniach ma także technologia budowy domu. Na wyższych kondygnacjach na stężenie radonu wpływ mają produkty, z jakich wykonano ściany i strop oraz użyte materiały wykończeniowe.