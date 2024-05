Trwa budowa stadionu lekkoatletycznego w Chełmie. Zakończenie prac pod koniec lipca

- W trakcie jest wykonanie na płycie głównej warstwy odsączającej z piasku po to, żeby woda równomiernie schodziła z boiska, wcześniej ułożono natomiast drenaż. Następnie na głównej płycie rozłożona zostanie warstwa ziemi urodzajnej - już pod wysiew trawy Po weekendzie rozpoczną się także prace związane z ułożeniem warstwy poliuretanowej w obrębie bieżni - mówi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

Jak informuje Damian Zieliński termin zakończenia prac planowany jest z końcem lipca wykonawca nie sygnalizuje żadnych opóźnień, następnie ok. miesiąca potrwa uzyskanie certyfikacji PZLA. Tak więc wszystko wskazuje na to, że ze stadionu będzie można korzystać wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak wyglądał będzie stadion lekkoatletyczny?

Stadion lekkoatletyczny przy II LO będzie miał pełnowymiarową, 400-metrową bieżnię oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. wraz z bieżnią prostą sześciotorową o długości 130 metrów, których nawierzchnia zostanie wykonana z tworzywa poliuretanowo-gumowego. Obok bieżni zaprojektowana została trybuna na 100 miejsc.

Wewnątrz powstać ma arena centralna, na której znajdą się m.in.: trawiaste boisko do piłki nożnej, rzutnia dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą, a także skocznie do skoku o tyczce, wzwyż i w dal.

Obiekt będzie służył zarówno uczniom, jak i chełmskim sportowcom.