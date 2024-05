Fundacja Cemex przyznała eko-granty. Wśród szczęśliwej trzynastki znalazły się chełmskie placówki

Dzięki pozyskanym środkom, partnerzy społeczni Cemex zrealizują projekty poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się choćby projekty edukacyjne dotyczące ochrony zwierząt czy segregacji odpadów, akcje promujące aktywny tryb życia w zgodzie z naturą, a także przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia miejsc przyjaznych pszczołom.

Wszystkie działania dofinansowane przez Fundację Cemex będą prowadzone w lokalizacjach, w których funkcjonują wytwórnie betonu, kopalnie kruszyw i cementownie Cemex Polska.

– Przeciwdziałanie zmianom klimatu to jeden z priorytetów Cemex. Nasza Fundacja podejmuje w związku z tym liczne działania, które służą promowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z naszych kluczowych celów jest pobudzanie i wspieranie oddolnych inicjatyw w lokalizacjach, w których działają zakłady Cemex. Cieszymy się, że poprzez przyznawane granty możemy co roku dołożyć swoją cegiełkę do realizacji wartościowych, lokalnych projektów – mówi Dominika Sztuka-Arak, prezeska Fundacji Cemex „Budujemy przyszłość”.