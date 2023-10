W Chełmie powstanie hub logistyczny. To szansa dla przedsiębiorców i mieszkańców Jolanta Masiewicz

Hub logistyczny powstanie przy ul. Wschodniej w Chełmie. Umowa już została podpisana. Oznacza to, że do 2025 roku w Chełmie powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 5,6 tys. M2, gdzie mogą lokować swoje biznesy przedsiębiorcy. To przedsięwzięcie jest realizowane w Chełmie przez Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.