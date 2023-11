To była udana akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Chełmie. Rozdaliśmy 1200 sadzonek drzew i krzewów w zamian za makulaturę i elektrośmieci

Akcję „Drzewko za surowce wtórne" prowadzimy od początku wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Z ramienia RDLP tym razem akcję wspomagało Nadleśnictwo Chełm, które dostarczyło dla Was 1200 sadzonek. Były to buki, dęby szypułkowe, olchy, jawor, klon, czereśnie ptasie, klon oraz krzewy m.in. głóg, bez koralowy. Oprócz Nadleśnictwa Chełm edukację ekologiczną prowadził na swoim stoisku Poleski Park Narodowy.

Partnerami naszej akcji są również firmy Eco Harpoon Recycling Sp. z o.o., która zagospodarowała przyniesione przez Was elektroodpady oraz oraz PSM Sp. z o.o., która zadbała o odbiór makulatury.

- Utylizacją elektroodpadów zajmujemy się już od ponad piętnastu lat. Nasza firma współpracuje z mieszkańcami, gminami, spółdzielniami mieszkaniowymi, firmami i szpitalami. Dzięki współpracy z Kurierem Lubelskim, bierzemy udział w akcji "Drzewko za surowce wtórne" już trzeci raz w tym roku. Przy okazji chcielibyśmy uczulić wszystkich na kwestię oddawania i segregacji elektroodpadów. Nie zaśmiecajmy środowiska. Jeżeli ktoś ma ektroodpady i nie wie co z nimi zrobić może do nas zadzwonić, a my przyjedziemy i odbierzemy - mówi Andrzej Kraska, z firmy Eco Harpoon Recycling.