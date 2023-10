Siedliszcze. Powstało nowe stowarzyszenie - działają dla lokalnego środowiska

W ubiegłym tygodniu stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców Siedliszcza warsztaty florystyczne "Wieniec i Wiazanki na 1 listopada". Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy pracowali z zaangażowaniem nad tworzeniem pięknych wiązanek. To była nie tylko okazja do rozwijania swoich zdolności artystycznych, ale także do spędzenia czasu w przyjaznym towarzystwie.

- Mimo mocno padającego deszczu, nasi uczestnicy zjawili się w liczbie, która przerosła nasze oczekiwania. Sala była pełna po brzegi, a atmosfera była niesamowita - mówi Marta Gołębiowska.

Własnoręcznie wykonane, oryginalne wiązanki założyciele stowarzyszenia "Siedliszcze - Wspólny Cel" : Marta Gołębiowska, Lucyna Sado i Stefan Machowicz złożyli w miejscach pamięci w Siedliszczu. Zapalili też znicze pod tablicami i pomnikami poległych na służbie żołnierzy i znanych osób.