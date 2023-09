To był upalny wrześniowy weekend nad zalewem Żółtańce. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Takiej upalnej pogody we wrześniu dawno nie było. W miniony weekend temperatura sięgała ponad 28 st. C i zachęcała do wypoczynku poza miastem. Nic dziwnego, że dużo osób wybrało się nad zalew Zółtańce koło Chełma.