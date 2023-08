Upalny, sierpniowy poniedziałek przyciagnął nad zalew Żółtańce mnóstwo osób. Zobacz zdjęcia

Zalew Żółtańce w gminie Chełm to od wielu lat ulubione miejsce wypoczynku wielu mieszkańców Chełma i okolic. Wypoczynkowi służy duża plaża oraz pomosty z ławkami, na których można się opalać. Tuż obok plaży są zadaszone stoliki, z których chętnie wiele osób korzysta. Przed upalnym słońcem można też schronić się pod drzewmi. Czynne są też punkty gastronomiczne z przekąskami i lodami.

Amatorzy czynnego wypoczynku mają do dyspozycji dwa boiska - jedno do piłki nożnej, drugie do piłki siatkowej, siłowni zewnętrznej, lub wyciągu do nart wodnych. Jest też wypożyczalnia sprzętu pływającego, a dla dzieci duży plac zabaw.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia z poniedziałkowego wypoczynku nad zalewem Żółtańce.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.