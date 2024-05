Chełm. Trwają "Chełmskie spotkania z literaturą" w bibliotece

Wśród zaproszonych gości festiwalu są laureaci wielu nagród literackich i dziennikarskich

Jacek Hugo-Bader - dziennikarz i reportażysta „Gazety Wyborczej”. Jego ostatnia książka „Skucha” została nominowana do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej oraz do Nagrody Literackiej „Nike”, a także została nagrodzona przez Magazyn Literacki Książki jako najlepsza książka. Autor otrzymał także Nagrodę Bursztynowego Motyla im. A. Fiedlera. Jest laureatem nagrody Grand Press, dwukrotnie nominowanym do Nagrody Literackiej „Nike”.

Wojciech Jagielski - dziennikarz, reportażysta i pisarz, długoletni publicysta „Gazety Wyborczej”. Laureat Nagrody im ks. J. Tischnera, Nagrody Bursztynowego Motyla im A. Fiedlera. Otrzymał Nagrodę Literacką „Nike” za książkę „Nocni wędrowcy”.

Paweł Reszka - dziennikarz, korespondent „Rzeczpospolitej” w Moskwie, dziennikarz „Newsweek Polska”. Korespondent na wojnie w Gruzji i Ukrainie. Laureat Nagrody MediaTory oraz Nagrody Radia ZET im. A. Wojciechowskiego za cykl reportaży na temat katastrofy smoleńskiej.