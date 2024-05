Prasówka z całego tygodnia 19.05.2024 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzieci weszły na posesję sąsiada pod jego nieobecność i wypuściły owczarki niemieckie. 11-letni chłopiec został dotkliwie pogryziony”?

Przegląd tygodnia: Chełm, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dzieci weszły na posesję sąsiada pod jego nieobecność i wypuściły owczarki niemieckie. 11-letni chłopiec został dotkliwie pogryziony Nieszczęśliwy finał dla 11-letniego chłopca miała piątkowa (17 maja) zabawa z psami sąsiada. Pod nieobecność właściciela posesji chłopiec wraz z dwiema koleżankami wypuścił kilka owczarków niemieckich. Zabawa jednak przyniosła nieoczekiwany obrót, gdyż w pewnym momencie cztery psy go zaatakowały. Chłopiec z licznymi ranami ciała trafił do lubelskiego szpitala. 📢 "Majenie" drzewkami brzozy, jesionu lub świerku. Przed nami Zielone Świątki Obchodzono je 50 dni po Wielkanocy. Stąd także nazwa Piędziesiątnica. W tym roku Zielone Świątki wypadają w niedzielę (19 maja). To ludowa nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego na apostołów, jednego z najstarszych świąt w kościelnym kalendarzu liturgicznym. To był kiedyś niezwykle piękny, malowniczy czas.

📢 Tragiczny finał poszukiwań mężczyzny zaginionego w styczniu. Jego zwłoki znaleziono przy rzece Tragicznie zakończyły się poszukiwania zaginionego 68-letniego mieszkańca Hrubieszowa. Mężczyzna wyszedł z domu 18 stycznia tego roku. Od tamtego czasu trwały jego intensywne poszukiwania.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Po dwutygodniowej przerwie wznowiono obrady Rady Miasta Chełm. Dogadali się Pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta dziewiątej kadencji, którą zwołano 6 maja, zakończyła się niespodziewaną przerwą. Nowi radni złożyli ślubowanie, Jakub Banaszek został zaprzysiężony na prezydenta, jednak nie wybrano nowego prezydium rady. W piątek 17 maja wznowiono obrady, które przebiegały nad wyraz spokojnie. Był czas na dogadanie się.

📢 Zamość. Kiedyś był tutaj amfiteatr. Teraz to miejsce… tylko go przypomina. Czy czekają je lepsze czasy? „Przywrócimy do życia zamojski amfiteatr, by stał się miejscem imprez plenerowych, a tym samym odciążył Rynek Wielki” – to jeden z punktów programu Rafała Zwolaka, nowego prezydenta Zamościa. Tego tematu na pewno nie będzie mógł odpuścić, nawet gdyby tego chciał. Bo mu o nim szybko przypomną mieszkańcy miasta. Tak się stało na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 16 maja). 📢 Ola Adamczuk z MDK w Chełmie laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kalejdoskop Wyobraźni" To wspaniały sukces. Ola Adamczuk z Pracowni Plastycznej Color Wheel Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kalejdoskop wyobraźni". 📢 Piękno dawnego Zamościa na fotografiach Adama Lenkiewicza — Te fotografie są wyjątkowe z kilku względów — mówi Adam Gąsianowski, fotograf, właściciel Muzeum Fotografii w Zamościu. — Powstały w bardzo ciekawym czasie dla naszego miasta. Adam Lenkiewicz zrobił je prawdopodobnie w 1938 r., tuż po przeprowadzeniu tzw. pierwszej rewitalizacji Zamościa. Nie spotkałem się z innymi zdjęciami zamojskich zabytków z tego czasu. Fotografie Lenkiewicza są unikatowe. Niektóre były robione w nocy, co było w Zamościu rzadkością. Fotograf świetnie uchwycił na nich niezwykłą atmosferę miasta.

📢 Święto w zamojskiej jednostce straży pożarnej. Posypał się worek z odznaczeniami i awansami Dzień Strażaka w zamojskiej PSP był wyjątkowo uroczysty. Z tej okazji odbył się w czwartek (16 maja) apel na placu komendy wewnętrznej tej jednostki. Na początku mł. bryg. Przemysław Ilczuk, który niedawni objął obowiązki komendanta miejskiego zamojskiej PSP przywitał się ze sztandarem komendy. Potem posypały się odznaczenia, wyróżnienia i awanse dla strażaków.

📢 Budki nietelefoniczne we Włodawie już działają i zachęcają turystów niezwykłymi opowieściami Sezon turystyczny powoli się rozpoczyna, a we Włodawie na turystów już czeka nie lada atrakcja. W centrum miasta stanęły dwie budki nietelefoniczne, dzięki którym poznać będzie można wiele ciekawostek związanych z tym nadbużańskim miasteczkiem. 📢 Chełm. Wernisaż fotografii Bogumiły Stasz „Herbatka pod Yerupają" Chełmska Biblioteka Publiczna i i Stowarzyszenie WeRwa zapraszają na wernisaż fotografii Bogumiły Stasz „Herbatka pod Yerupają". To wyjątkowe spotkanie odbędzie się 17 maja o godz. 18. 00 w galerii Nova i sali widowiskowej ChBP przy ul. Partyzantów 40. Wstęp oczywiście wolny.

📢 Odpowie za zabójstwo i gwałt z 1989 roku. Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok 25 lat więzienia dla 69-letniego Waldemara Ch., który odpowiadał m.in. za zabójstwo i zgwałcenie 67-letniej mieszkanki Zamojszczyzny. Do zbrodni doszło w styczniu 1989 r. 📢 Nawet 95 proc. pacjentów nie wie o chorobie. Nieleczona może prowadzić do raka. Diagnoza trwa w Polsce średnio aż 8 lat z powodu niewiedzy Tą wrodzoną chorobę może mieć w Polsce aż 380 tysięcy osób. Szokujące jest to, że nawet 95 procent pacjentów zupełnie o niej nie wie. Objawy mogą być tak niespecyficzne lub skąpe, że diagnoza trwa średnio aż 8 lat. Tymczasem nieleczone schorzenie doprowadza do zniszczeń w organizmie, a konsekwencją może być nawet nowotwór. Tą chorobą jest celiakia, do której leczenia wystarczy dieta.

📢 Gmina Włodawa. Tej historii ludobójstwa nie da się zapomnieć. W parku w Różance trwały badania. Znaleziono liczne artefakty Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie realizuje projekt pt. Szlakiem zbrodni niemieckich we Włodawie - zapomniana historia ludobójstwa. W ramach tego projektu w Różance przy zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym zostały zorganizowane badania terenowe. Znaleziono około 300 artefaktów.

📢 Noc Muzeów w Chełmie. To jedyna taka noc w roku To jedyna taka noc w roku kiedy zwiedzać można muzea zupełnie za darmo. Już najbliższą sobotę, 18 maja, od godziny 18 do 23.30. warto wybrać się do Muzeum Ziemi Chełmskiej. Podczas Nocy Muzeów atrakcji nie zabraknie. 📢 Cyklistka potrącona na przejeździe pieszo-rowerowym. Wideo Do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystki i pojazdu marki Hyundai doszło wczoraj kilka minut po godzinie 13:00. Zdarzenie miało miejsce w Zamościu w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sadową.

📢 To będzie kolejny ciekawy koncert w Dworze Sztuki w Siennicy Różanej Do Dworu Sztuki w Siennicy Różanej warto się wybrać w najbliższy piątek na niesamowity koncert. To tutaj 17 maja wystąpią Magda Grzymkowska "YaniKa", Piotr Bolanowski "Bolan" i Wojciech Długosz "Mr Krime". Wstęp wolny. 📢 Studencka zabawa na zamojskim Rynku Wielkim. Wystąpiła m.in. Daria Marx Juwenalia Akademii Zamojskiej były w tym roku bardzo udane. Na scenie wystąpili: rockowa grupa Michałek, B.R.O. oraz Daria Marx. Koncert odbył się na Rynku Wielkim w Zamościu 10 maja. 📢 „Balsamicznie, uspokajająco”. Plaża na Porto Timoni jest najpiękniejsza na wyspie Korfu. Nie brakuje tam Polaków Podobna owa plaża to numer jeden na malowniczej, greckiej wyspie Korfu. Jest wyjątkowa pod wieloma względami. Właściwie są to dwie, bliźniacze plaże – jak mówią niektórzy: odwrócone do siebie plecami i oddzielone jedynie porośniętym zielenią, wąskim skrawkiem lądu. Chętnych do odpoczynku na tym pięknym skrawu wyspy nie brakuje. Wśród nich jest wielu Polaków, którzy coraz chętniej odwiedzają Korfu.

📢 Poszukuje innowacji, żeby walczyć z niekorzystnymi zmianami w naturze. Gospodarstwo Marcina Gryna z Sitańca Kolonii Stawia na ekologię, innowację i technologię bezorkową. Metody stosowane przez 26-letniego Marcina Gryna, rolnika z Sitańca Kolonii (gmina Zamość) są coraz bardziej doceniane przez okolicznych rolników. Mają także taką zaletę, że się… finansowo opłacają. Gospodarstwo tego młodego gospodarza stale się powiększa, a stosowane w nim rozwiązania są nietypowe: nie tylko we wschodniej Polsce. 📢 Zderzenie motocyklisty z Land Roverem. 24-latek został zabrany do szpitala W niedzielę (12 maja) w miejscowości Bogucin doszło do zderzenia motocykla z samochodem marki Land Rover. Został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Lublinie.

