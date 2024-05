Chełm. Dorosły mężczyzna zaatakował 10 - latka w sklepie

Podczas robienia zakupów mężczyzna podszedł do chłopca, złapał go za szyję i przeniósł do drzwi wyjściowych. 10-latek stracił na chwilę przytomność.

- Do dyżurnego chełmskiej komendy zgłosiła się 47-letnia kobieta, która poinformowała, że jej syn został zaatakowany przez dorosłego mężczyznę. Sytuacja miała mieć miejsce w sklepie podczas robienia zakupów. Z relacji kobiety wynikało, że jej 10-letni syn został złapany za szyję i przeniesiony pod drzwi wyjściowe po czym na chwilę stracił przytomność. Kobieta o całym zajściu dowiedziała się po powrocie syna do domu. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny - informuje sierżant sztabowy Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej Policji.

Sprawca po zatrzymaniu przez chełmskich policjantów nie chciał wyjaśnić powodów swojego zachowania. Został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie dozoru Policji z zakazem zbliżania i kontaktowania się z chłopcem.

Za to przestępstwo grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.