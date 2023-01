Stadion lekkoatletyczny przy II LO w Chełmie zostanie wybudowany w tym roku

Projekt stadionu lekkoatletycznego przy II LO W Chełmie obejmuje budowę bieżni okrężnej czterotorowej o długości 400 m wraz z bieżnią prostą sześciotorową o długości 130 metrów, których nawierzchnia zostanie wykonana z tworzywa poliuretanowo-gumowego.

Wewnątrz powstać ma arena centralna, na której znajdą się m.in.: trawiaste boisko do piłki nożnej, rzutnia dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą, a także skocznie do skoku o tyczce, wzwyż i w dal. Obok bieżni zaprojektowana została trybuna na 100 miejsc. Przewidziano również budowę kontenerów magazynowych na sprzęt sportowy.

Przeprowadzony zostanie także remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.

Wykonawca - firma Tamex z Warszawy, która specjalizuje się w budowie obiektów sportowych, ma 11 miesięcy na realizacje tego zadania.

Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na ponad 10 milionów złotych. Miasto pozyskało na realizację inwestycji 3 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”. Pozostałą kwotę dołoży miasto z budżetu.