Seniorzy z Wierzbicy nie narzekają na nudę. Pieką i gotują dla uchodźców. Zobacz zdjęcia

Ostatnio podczas warsztatów kulinarnych seniorzy robili domowy bigos, pierogi z różnymi nadzieniami, pączki i obwarzanki, paszteciki oraz cebularze, a także piekli drożdżówki z różnymi nadzieniami dla uchodźców z Ukrainy.

- Nasi seniorzy są naprawdę niesamowici. Podziwiam ich zapał do pracy i pomysłowość. Nigdy nie narzekają na nudę. A teraz z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w pomoc dla uchodźców - mówi Bożena Deniszczuk wójt gminy Wierzbica.

W Klubie Seniora spotykają się dwa razy w tygodniu. Obecnie zajmują się przygotowaniem do świąt wielkanocnych i tworzą dekoracje świąteczne.

Natomiast 21 marca z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa seniorzy również przyłączyli się do akcji. Przyszli do Klubu Seniora w różnokolorowych, niepasujących do siebie skarpetkach - na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa.