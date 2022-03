Chełmskie Morsy powitały wiosnę! Zobacz zdjęcia z topienia marzanny w zalewie Żółtańce [GALERIA] Jolanta Masiewicz

To morsowanie nad zalewem Żółtańce było inne niż zwykle, ponieważ połączono je z tradycyjnym topieniem marzanny. Jak podkreślają Chełmskie Morsy w sobotę pogoda stosowna była raczej do plażowania niż lodowatych kąpieli, co zwiastuje nieuchronny koniec sezonu. Aby zobaczyć zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.