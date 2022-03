Specjalne pociągi odjechały z uchodźcami z dworca głównego PKP w Chełmie do Berlina. Zobacz zdjęcia

Codziennie tysiące uchodźców z Ukrainy dociera do Chełma. Najwięcej przyjeżdża pociągami. Część z nich jedzie dalej, część zostaje w punktach recepcyjnych zorganizowanych w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz niedawno otwartym Centrum Pomocy Humanitarnej w dawnym Tesco przy ul. Lwowskiej. Tam czekają na dalszy transport w głąb Polski, lub do innych państw.

Pierwszy specjalny pociąg do Berlina, z kilkunastoma wagonami, który odjeżdżał we wtorek o godz. 16.00 wypełniony był po brzegi. Uchodźcy dużo wcześniej zgromadzili się przed dworcem. Takich tłumów na chełmskim dworcu, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, nigdy nie było – teraz to widok powszedni. Są to w większości matki z małymi dziećmi, ale też starsze osoby.

- Jadę z Kijowa do Berlina, mam tam znajomych, u których na razie zamieszkam. Mąż został w Kijowie i walczy– mówi Olga z malutkim dzieckiem na ręku. Walizki pomaga jej nieść strażak

.

Strażacy pomagają wszystkim uchodźcom. Dźwigają bagaże, pomagają też wsiąść do pociągu jadącego do Berlina. Pomocą służą również policjanci, straż miejska, żołnierze WOT, pracownicy kolei.