Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Chełmie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Siennica Różana. Rysunki Pawła Warchoła na wystawie w Dworze Sztuki. Zobacz zdjęcia z wernisażu”?

Przegląd tygodnia: Chełm, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Siennica Różana. Rysunki Pawła Warchoła na wystawie w Dworze Sztuki. Zobacz zdjęcia z wernisażu To niecodzienna wystawa, którą warto zobaczyć. Wernisaż prac wybitnego artysty i grafika Pawła Warchoła odbył się w sobotę 21 października w Dworze Sztuki w Siennicy Rożanej. 📢 Luksusowe samochody do kupienia w woj. lubelskim. Ich ceny mogą przyprawić o zawrót głowy. Zobacz Wygoda, szybkość i... zawrotne ceny! Zobacz oferty luksusowych aut, jakie możesz obecnie nabyć w województwie lubelskim. Wybraliśmy najciekawsze ogłoszenia. 📢 Rozpoczął się Fantastyczny Festiwal Wyobraźni. Zobacz zdjęcia z piątku W Lublinie trwa StarFest, czyli Fantastyczny Festiwal Wyobraźni. Wśród gości festiwalu znaleźli się najbardziej znani polscy pisarze fantasy, m. in.: Anna Brzezińska, Radek Rak, Michał Gołkowski. Fani fantastyki mogą tez liczyć na występ Uru i Aura, członkinie słynnej grupy Akiharu, zespołu cosplayowo-tanecznego.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gmina Leśniowice. Przeżyli z sobą 50 lat. Świętowali Złote Gody. Zobacz zdjęcia Jubileusz 50-lecia małżeństwa to wyjątkowe święto dla nas wszystkich par, którym uda się go doczekać. Takim pięknym stażem wspólnego życia może poszczycić się w gminie Leśniowice w tym roku 12 par. To oni byli głównymi bohaterami uroczystości jaka miała miejsce w Domu Przyjęć „Słowianka” 20 października.

📢 Skup kasztanów. Zbierz, oddaj i zarób. Sezon powoli dobiega końca, tyle można dostać za 1 kg Po co skupuje się kasztany i ile można na tym zarobić? Rozpoczyna się jesień, pod drzewami widać pierwsze kasztany. Choć te z parku nie są jadalne, mają swoje zastosowanie m.in. w kosmetologii. Co zrobić, gdy zebraliśmy ich za dużo? Do czego kasztany przydadzą się w domu? Na pewno dzieciom do robienia ludzików, niektórzy zachowują je też w ramach przesądów. Znacznie bardziej opłaca się jednak… zanieść je do skupu. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można sprzedać kasztany. Ile płaci się za kilogram? Jak działa skup kasztanów?

📢 To był niezwykły Turniej Mocarzy w Chełmie. Osoby z niepełnosprawnościami pokazały sportową moc. Zobacz zdjęcia W tym turnieju sportowym tak naprawdę wszyscy byli wygranymi. Chociaż rywalizacja była zacięta, to ważny był relaks, integracja i dobra zabawa, a tego nie zabrakło podczas Turnieju Mocarzy w Chełmie.

📢 Akcja jak z westernu - wpadł do baru i zaczął strzelać. To nie Ameryka, tylko Janów Lubelski Janowscy policjanci zatrzymali 40-latka, który pod jednym z lokali gastronomicznych wdał się w awanturę z innymi klientami, a później kilkukrotnie strzelił w ich kierunku z broni pneumatycznej. Jeden z mężczyzn został postrzelony i trafił do szpitala. Zatrzymany przez funkcjonariuszy napastnik miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie. 📢 Trwa przebudowa kilku ulic we Włodawie. Z Polskiego Ładu dostali ponad 9 mln złotych Mieszkańcy kilku włodawskich ulic jeszcze w tym roku korzystać będą mogli z wyremontowanych dróg. Pełną parą idzie przebudowa dróg na ulicach: Wiejska, Krzywa, Klasztorna, Saperów, 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym. 📢 Krasnystaw. Jubileuszowy przegląd akordeonowy w Krasnostawskim Domu Kultury Już po raz dziesiąty w Krasnostawskim Domu Kultury rozbrzmiewać będzie muzyka akordeonowa z okazji jubileuszowej edycji Okazjonalnego Przeglądu Akordeonowego „Na Akord”.

📢 Tajemnicze grobowce odkryte podczas budowy biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie Tego się nikt nie spodziewał. Do niezwykłych odkryć doszło podczas prowadzonych prac w związku z budową nowoczesnego biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie przy ul. Lwowskiej 20.

📢 Audi skradzione we Włoszech miało wyjechać na Ukrainę. Odnalazło się na granicy w Dołhobyczowie Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej po raz kolejny odzyskali poszukiwany pojazd. Tym razem udało im się zatrzymać samochód osobowy marki Audi Q7 o szacunkowej wartości 200 tys. zł, który był poszukiwany we Włoszech. 📢 7. Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych już za nami. Zdjęcia Ok. 400 gatunków różnych piw, piwne premiery, rzemieślnicze klasyki – to wszystko czekało na uczestników 7. Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka