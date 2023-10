Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie uczcili Dzień Patrona

Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie otrzymała imię Bolesława Zygmunta Wirskiego w 1989 roku

Bolesław Zygmunt Wirski był nauczycielem wychowania fizycznego w Państwowym Seminarium Nauczycielskim i Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie. Kochał młodzież szkolną, a ona darzyła go szacunkiem i sympatią. Ceniony jako doskonały metodyk w swojej specjalności, prowadził kursy i konferencje dla nauczycieli wychowania fizycznego. Lekcje jego nigdy nie były nudne, gdyż starał się je urozmaicać, by słuchaczy zainteresować i zmusić do uwagi - zazwyczaj kończył je śpiewem. Był entuzjastą narciarstwa. Poza pracą zawodową oddawał się z zapałem działalności społecznej. Stale opiekował się drużyną harcerską w swojej szkole, prowadził z uczniami zajęcia świetlicowe, organizował naukę tańców narodowych. Często organizował wycieczki krajoznawcze i obozy wychowania fizycznego. Cechowała go życzliwość dla ludzi, wyrozumiałość, pracowitość, uczynność i pogoda ducha.