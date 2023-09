Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Chełmie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Festiwal Trzech Kultur, który jak co roku odbywa się we Włodawie, jest jednym z największych tego typu wydarzeń kulturalnych w województwie lubelskim. Jego głównym celem jest prezentacja kultury, tradycji i dziedzictwa trzech narodów: polskiego, ukraińskiego i żydowskiego, które żyły i tworzyły w regionie. Festiwal co roku przyciąga wielu turystów z regionu oraz różnych stron Polski i zagranicy.

Dzień Działkowca był okazją do wspólnego świętowania na ogrodach działkowych "Polana" we Włodawie. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele włodawskiego samorządu.

Od 14 do 21 września mieszkańcy Chełma będą mogli wypowiedzieć się w konsultacjach w sprawie odłączenia od miasta i ponownego przyłączenia do gminy Chełm części Pokrówki i Depułtycz Królewskich tj. obrębu 31, czego domaga się gmina Chełm.

To znakomite miejsce na jesienne wypady. Gmina Susiec znajduje się na skraju Puszczy Solskiej. Jej powierzchnia wynosi 191 km. kw. Do Lublina z Suśca jest 150 km, do Zamościa – 50, a do Tomaszowa Lub. – 15. Większość powierzchni gminy stanowią lasy. Część z nich wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Wydzielone zostały także rezerwaty: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole” oraz „Nowiny”. Warto się w te miejsca wybrać.

Tegoroczna, czwarta już edycja imprezy "Kultura, Tradycja...i Placki - Rozięcin 2023" była szczególna, ponieważ połączona została z Ziemniaczanym Turniejem Sołectw Gminy Wojsławice.